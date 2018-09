Destiny 2 I Rinnegati: Xur ritorna con una piccola novità

Nelle ultime ore Xur ha fatto il proprio ritorno in Destiny 2: I Rinnegati, dove sta vendendo per l'ennesima volta armi e armature esotiche per i vostri Guardiani.

Purtroppo, però, ancora una volta il suo inventario delude e non contiene nemmeno un singolo oggetto della nuova collezione di esotiche de I Rinnegati. Insomma, Bungie vuole farci proprio sudare per trovare Cerbero +1, la Volpe a due code, l'Arco Spezzaregine, il Signore dei lupi e tutte le altre armi di questa espansione.

Ecco gli oggetti in vendita:

Carezza della divinità larvale - 23 Frammenti leggendari

Pegno del gravitone - 23 Frammenti Leggendari

Occhio di altromondo - 23 Frammenti Leggendari

Impatto Solare - 29 Frammenti Leggendari

Engramma Predestinato - 97 Frammenti Leggendari

Cinque di Spade - Gratuito

Vi sconsigliamo l'acquisto del costoso Engramma Predestinato, poiché sembra contenere solo ed esclusivamente armamento esotico del primo anno. Ovviamente nel caso vi dovesse mancare qualcosa per completare la collezione si tratta di un'ottima occasione per recuperare. Per trovare Xur dovrete fare tappa sulla Terra, più precisamente a nord della Baia Tortuosa nella Zona Morta Europea.

Vi ricordiamo che da pochissimo c'è stato il primo completamento dell'Incursione Ultimo Desiderio, disponibile da meno di un giorno. Per il prossimo martedì è invece previsto il ritorno dello Stendardo di Ferro, che segna il ritorno di vecchie meccaniche e tante altre novità.