Destiny 2 I Rinnegati: Xur torna nel gioco con le tasche quasi vuote

Destiny 2: I Rinnegati è ormai disponibile da qualche giorno e, dopo una settimana piuttosto insolita, le cose stanno tornando alla normalità.

Oltre al ritorno di tutte le attività settimanali e delle nuove giornaliere, sono tornati anche Xur e la quest per ottenere il Sussurro del Verme. L'Emissario dei Nove è situato nell'hangar della Torre e potrete raggiungerlo salendo le scale alle spalle del rappresentante dell'Orbita Morta. Vi ricordiamo che nell'Anno 2 Xur non sarà più visibile sulla mappa e dovrete cercarlo ogni settimana.

Se speravate di trovare nuovi oggetti, però, sappiate che rimarrete molto delusi. Questa settimana il misterioso personaggio venderà solo esotiche dell'Anno 1 e tutti gli oggetti come i Tre di Ori sono spariti dal suo inventario. Non sarà più nemmeno possibile acquistare un engramma esotico contenente un oggetto non presente nella nostra collezione. Insomma, dovrete sudare per trovare tutto il nuovo equipaggiamento esotico.

Ecco di seguito tutti gli oggetti in vendita questa settimana:

Lente di Prometeo, Fucile Laser - 29 Frammenti leggendari (richiede Destiny 2: La maledizione di Osiride)

Spina del giovane Ahamkara, Guanti lunghi per Cacciatori - 23 Frammenti leggendari

Peccato di Nezarec, Casco per Stregoni - 23 Frammenti leggendari

Risveglio cinereo, Guanti per Titani - 23 Frammenti leggendari

Cinque di spade, Scheda delle sfide - Gratuito

Vi ricordiamo che Destiny 2: I Rinnegati introduce nuove Super per ciascuna delle classi presenti nel gioco e Bungie ha pubblicato tre filmati per mostrarcele tutte.