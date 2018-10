Destiny 2 I Rinnegati: Xur è tornato con nuovi oggetti esotici

Anche questa settimana, Xur si è nascosto in una delle aree di pattuglia di Destiny 2: I Rinnegati con diversi equipaggiamenti esotici in vendita.

Per trovarlo vi basterà andare su Io, nell'area chiamata Afflizione del Gigante. Ecco di seguito gli oggetti che potrete acquistare fino al prossimo reset settimanale, previsto per le ore 19:00 di martedì:

Casco di Saint-14, Elmo per Titano - 23 Frammenti leggendari

Teschio del terribile Ahamkara, Elmo per Stregone - 23 Frammenti leggendari

Spina del giovane Ahamkara, Guanti lunghi per Cacciatore - 23 Frammenti leggendari

Giuramento dei bruciatori, Fucile da ricognizione - 29 Frammenti leggendari

Engramma Predestinato - 97 Frammenti leggendari

Cinque di spade, bene di consumo - Gratuito

Nonostante si tratti ancora di una volta di equipaggiamento dello scorso anno, vi consigliamo l'acquisto del Giuramento dei bruciatori, un'ottima arma quando si è contro dei Cabal. I suoi colpi sono infatti in grado di perforare gli scudi dei grossi nemici e vi semplificherà di parecchio la loro eliminazione. Per quanto riguarda l'engramma predestinato vi ricordiamo come sempre che può contenere solo equipaggiamento dell'Anno 1, quindi vi sconsigliamo l'acquisto se la vostra collezione è già al completo.

Sapevate che l'Incursione Ultimo Desiderio dell'espansione I Rinnegati non avrà una modalità Prestigio? Pare inoltre che la prossima espansione di Destiny 2 includerà una modalità orda e una vecchia esotica.