Destiny 2:il nuovo update modifica le Super e anticipa il ritorno di Aculeo

Nell'attesa di scoprire quali conseguenze a lungo termine potrà comportare il divorzio da Activision, i vertici di Bungie ritornano alacremente al lavoro e pubblicano il nuovo aggiornamento di Destiny 2 per prepararsi all'avvento della Stagione del Ramingo, il secondo atto delle attività endgame legate ad Armeria Nera.

La patch di fine gennaio che porta lo sparatutto sci-fi degli autori di Bellevue alla versione 2.1.4 si focalizza sulle meccaniche di gioco legate all'utilizzo delle Super. Le novità che riguardano le abilità speciali dei Guardiani sono davvero tante e spaziano dall'aumento di danno per quasi tutte le tipologie di Super (tranne che per Distorsione Nova e Sbarramento Affilato, il cui danno è stato leggermente ridotto) all'aggiunta di opzioni inedite per ciascuna delle sottoclassi utilizzabili dai Titani, dai Cacciatori e dagli Stregoni.

L'update, inoltre, cambia le modalità di accesso alle quest esotiche "Ultima Parola" e "Il Sussurro" per slegarle dalle attività settimanali e consentire agli utenti di affrontarle in qualunque momento e senza alcuna limitazione temporale di sorta. Sulle pagine del blog ufficiale di Bungie trovate il changelog completo delle innovazioni e delle modifiche apportate dall'aggiornamento. Ma non è tutto.

Quei buontemponi di Bungie hanno infatti approfittato della visibilità mediatica garantita dal lancio del nuovo aggiornamento di Destiny 2 su PC, PlayStation 4 e Xbox One per offrirci un piccolo assaggio delle sorprese che ci attendono nelle prossime settimane: tra queste, citiamo il ritorno delle attività e delle sfide dei Giorni Scarlatti dal 12 al 19 febbraio e di una delle armi più amate dai giocatori del capitolo precedente, ossia il cannone portatile Aculeo.