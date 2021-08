Destiny 2: 'Il PvP non è stato abbandonato', in arrivo nuove mappe e modalità

La nuova espansione di Destiny 2, La Regina dei Sussurri, è pronta per essere svelata il prossimo 24 agosto 2021, tuttavia l'assistant game director Joe Blackburn ne ha approfittato per condividere alcuni importanti dettagli e pensieri sulla componente PvP del popolare titolo Bungie.

Blackburn conferma prima di tutto che il team di sviluppo ha speso molto tempo ed impegno per "perfezionare l'attuale esperienza offerta dal Crogiolo", promettendo che altri cambiamenti arriveranno con le prossime stagioni, inclusi anche sostanziali miglioramenti per la modalità relativa alle Prove di Osiride. "Dobbiamo continuare a premere l'acceleratore quando si tratta di rivitalizzare gli elementi PvP e mantenere il gameplay fresco. Si tratta di un qualcosa su cui non ci fermiamo mai. Tuttavia sappiamo di avere margini di miglioramento quando si tratta di nuove mappe e modalità", riconosce il designer, che promette quindi l'arrivo di diversi nuovi contenuti per Destiny 2 nel 2022.

In termini di mappe, Blackburn rivela che nella Stagione 16 faranno il loro ritorno due vecchie mappe precedentemente archiviate, mentre la Stagione 17 vedrà l'arrivo di una mappa del tutto inedita. Con la Stagione 18 si farà un tuffo nel passato grazie invece all'arrivo di una mappa del primo capitolo di Destiny, per l'occasione aggiornata tecnicamente. In termini di modalità, oltre alle rinnovate Prove di Osiride, è previsto il ritorno di Rift dal primo Destiny, che per l'occasione verrà però ritoccato nelle meccaniche in modo da essere adattata allo stile ludico di Destiny 2. Blackburn conclude rivelando che Bungie ha in cantiere ulteriori modalità in arrivo in futuro, sebbene per il momento non siano stati forniti maggiori dettagli.

Ricordiamo che Destiny 2 La Regina dei Sussurri arriverà nel 2022. Nel frattempo si sono intensificati i rumors su un crossover tra Destiny 2 e e Halo per fine 2021.