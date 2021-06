Destiny 2: un'immagine teaser di Witch Queen svela la location di Old Chicago?

Nell'ultimo post pubblicato da Bungie all'interno del suo blog ufficiale, la software house statunitense ha svelato tante nuove informazioni riguardanti la Stagione del Tecnosimbionte di Destiny 2. L'intervento degli sviluppatori si è poi concluso con una intrigante immagine teaser, che ha dato il via ad alcune speculazioni.

Bungie non ha voluto lasciare i propri fan prima di concedere loro un piccolo assaggio della prossima grande espansione dello shooter Sci-Fi, Witch Queen. L'immagine in questione, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, non è particolarmente rivelatoria, ma alcuni dettagli lasciano pensare che la nuova Season ci porterà a visitare la misteriosa Old Chicago.

Come potete osservare, il teaser mette in primo piano un Cacciatore che indossa l'armatura di Witch Queen mostrata tempo addietro da Bungie. A catturare l'attenzione di alcuni fan, tuttavia, è stato il background dai toni oscuri e dai colori slavati. La caratterizzazione estetica di quest'immagine ha riportato alla mente di molti una concept art di Old Chicago (la trovate più in basso), una location del pianeta Terra menzionata all'interno dell'universo di Destiny, ma mai apparsa in nessuno dei due capitoli del franchise di Bungie. Solitamente, esiste una connessione tra lo schema dei colori di un'espansione di Destiny e la sua ambientazione, e chissà che le speranze dei fan di avventurarsi in questa nuova location non possano avverarsi all'arrivo di Witch Queen.

Ricordiamo che, dopo la decisione di rinviarla per riuscire a rifinirla al meglio in ogni suo contenuto, l'espansione Witch Queen di Destiny 2 arriverà soltanto nel 2022.