Destiny 2: in arrivo assalti eroici più difficili e le sfide leggendarie del Cala la Notte

Nell'ultimo Settimanale di Casa Bungie, il team di Bellevue ha annunciato l'arrivo di importanti novità agli Assalti Eroici e ai Cala la Notte con l'inizio della Stagione 3, che coinciderà con il lancio de La Mente Bellica.

Tanto per cominciare, la difficoltà degli Assalti Eroici verrà sensibilmente aumentata. In ogni assalto ci saranno sempre 3 modificatori attivi: una brace (ruota settimanalmente), un vantaggio (ruota giornalmente) e uno svantaggio (ruota giornalmente). Ecco quali saranno:

Braci

Cenere dell'arco: danno ad arco aumentato del +25% (danni ricevuti e inflitti)

Cenere solare: danno solare aumentato del +25% (danni ricevuti e inflitti)

Cenere del vuoto: danno da vuoto aumentato del +25% (danni ricevuti e inflitti)

Vantaggi

Pugilatore: tasso di ricarica e danni del corpo a corpo raddoppiati.

Granatiere: tasso di ricarica e danni del corpo a corpo raddoppiati.

Peso massimo: tasso di ottenimento delle munizioni distruttive triplicato. Danni delle armi distruttive raddoppiati.

Svantaggi

Vetro: la salute e lo scudo protettivo del giocatore sono dimezzati, ma i tassi di ricarica sono raddoppiati.

Blackout: il rilevatore è disabilitato e i nemici infliggono danni corpo a corpo 20x superiori.

Ferro: i nemici non vengono storditi e le pozze di salute sono aumentate del 50%.

Atterramento: i giocatori subiscono 5x danni quando in volo.

Per quanto riguarda i Cala la Notte, i giocatori potranno portare le schede delle sfide Rare da Xur per farle diventare Leggendarie, in modo da sbloccare nuove opzioni. Queste schede permetteranno di attivare una brace, uno svantaggio/vantaggio, e due svantaggi ulteriori. Potranno essere applicati tutti quelli indicati sopra, ad eccezione di Vetro. In aggiunta, ce ne saranno anche alcuni esclusivi come Estinzione (se l'intera squadra muore viene riportata in orbita), Carestia (ridotta la disponibilità di munizioni del 50%), Gioco di combinazioni (i giocatori devono far combaciare il loro danno elementale con quello degli scudi nemici), Attrito (rallentata notevolmente la rigenerazione della salute, i nemici lasciano cadere sfere che ripristinano la salute) e Impeto (la salute si rigenera solo quando il personaggio si muove).

Le Sfide Leggendarie forniranno ai giocatori molti più modi per guadagnare punti, pertanto verranno aumentati anche i punteggi utili per guadagnare le ricompense (emblemi, aure, pegni). I nuovi sono 30 mila, 60 mila, 110 mila e 200 mila. Settando un nuovo record, aumenterà la probabilità di ottenere la ricompensa unica di quel Cala la Notte specifico.

Cosa ne pensate di queste novità? Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La seconda espansione, La Mente Bellica, verrà pubblicata su tutte le piattaforme martedì 8 maggio. Recentemente sono state mostrate delle anteprime delle due nuove mappe del Crogiolo, Solitude e Meltdown. Segnaliamo, infine, che Destiny 2 è stato inserito nell'Humble Monthly di maggio: ciò significa che può essere acquistato in versione PC a soli 12 dollari (circa 10 €) assieme ad altri titoli che verranno svelati successivamente.