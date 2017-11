Destiny 2: in arrivo domani una prova gratuita su PS4, Xbox One e PC

hanno annunciato che a partire dal 28 novembre sarà disponibile una prova gratuita diper tutti gli utenti. La conferma è arrivata con un nuovo trailer ufficiale: potete vederlo in cima alla notizia.

A partire da domani, dunque, sarà possibile scaricare la prova gratuita di Destiny 2 su PlayStation 4 e Xbox One dai rispettivi Store, mentre quella PC sarà resa disponibile su Battle.net lo stesso giorno. Se non avete ancora giocato con il nuovo FPS Bungie, e avete intenzione di farvi un'idea più approfondita sul titolo, domani sarà l'occasione giusta per rimediare.

Ricordiamo inoltre che a partire dal 5 dicembre sarà disponibile La Maledizione di Osiride, la prima espansione prevista per Destiny 2.