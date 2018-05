Destiny 2: in arrivo un nuovo fumetto digitale per La Mente Bellica

Bungie ha annunciato che a breve verrà pubblicato un nuovo fumetto digitale di Destiny 2 dedicato al DLC La Mente Bellica, la seconda grande espansione del gioco in arrivo l'8 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Come è facile intuire dalla copertina (potete vederla in calce alla notizia), il fumetto andrà ad esplorare il background di Ana Bray, la guardiana data per dispersa che ha svolto diverse indagini sui warsat dell'Età dell'Oro, con l'obiettivo di impedire alle armate dell'Alveare di distruggere il nucleo della mente bellica Rasputin.

Il fumetto digitale sarà reso disponibile questa settimana in lingua inglese (la versione tradotta in italiano dovrebbe giungere in seguito): segnaliamo che il comic sarà scritto da Mark Waid (Dr. Strange) e David Rodriguez (La mente bellica), e inchiostrato da Kris Anka (Runways). Se invece avete appetito di nuove storie legate all'universo di Destiny 2, su Bungie.net sono stati pubblicati nuovi frammenti di lore legati al DLC in arrivo l'8 maggio.

Ricordiamo infine che La Mente Bellica includerà diverse novità in termini di sfide e contenuti, come l'attività endgame inedita Protocollo d'intensificazione e il nuovo Covo dell'Incursione Pinnacolo siderale. Pochi giorni fa, inoltre, Bungie ha diffuso ulteriori dettagli sulle novità in arrivo per le classifiche del Crogiolo.