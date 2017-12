Destiny 2: in arrivo una serie di fumetti gratis sulle origini di Ikora e Osiride

La prossima settimana verrà pubblicato "Fall of Osiris", la prima serie di fumetti web dedicata alle origini di, i due celebri Stregoni di. Il volumetto digitale sarà disponibile gratuitamente per tutti su Bungie.net.

"Il primo fumetto originale di Destiny è scritto dal vincitore del premio Eisner, scrittore best seller del New York Times Ryan North (Dinosaur Comics, "The Unbeatable Squirrel Girl" della Marvel) in collaborazione con la nostra talentuosa narrative lead de "La maledizione di Osiride": Christine Thompson." spiega la narrative director di Destiny 2 Margaret Stohl, introducendo così "Fall of Osiris" (di cui a fondo pagina trovate la copertina).

Nell'attesa che venga pubblicata la prima serie del fumetto, vi ricordiamo che l'evento natalizio L'Aurora di Destiny 2 inizierà il prossimo 19 dicembre.