Destiny 2: gli incubi di Calus affiorano nella nuova segreta della Stagione dei Tormentati

Dopo aver celebrato l'arrivo della Stagione dei Tormentati in Destiny 2, Bungie chiama a rapporto tutti i Guardiani per prepararli alla pericolosa missione che li attende in Dualità, la nuova segreta del kolossal sparatutto.

La nuova sfida da lanciare alle legioni aliene dell'esiliato Imperatore dei Cabal vedrà i giocatori impegnati in una battaglia senza esclusione di colpi che darà accesso ad armi inedite, ad armature leggendarie, a un'arma esotica con catalizzatore e ad altre personalizzazioni per il proprio alter-ego.

Chi riuscirà a portare a termine questa audace operazione potrà sottrarre a Calus i suoi segreti più reconditi e ottenere l'accesso alle offerte speciali del Bungie Store, con lo sblocco delle opzioni di acquisto di diversi cimeli per collezionisti, come la felpa con cappuccio Esplorazione Profonda della Hakke o la spilla Rubapensieri che potete ammirare negli scatti della galleria multimediale a seguire.

I Guardiani più coraggiosi possono tentare la sorte inoltrandosi nella segreta Dualità acquistando l'Edizione Digitale Deluxe di Destiny 2 La Regina dei Sussurri o la Chiave delle Segrete della nuova espansione di Destiny 2, ottenibile nell'Everversum della Torre in cambio di 2000 monete d'argento. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione della segreta Dualità.