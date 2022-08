Destiny 2: Incursione con Oryx e pirati di Eramis tra le novità della Stagione dei Tesori

Nella cornice dello Showcase con il reveal dell'espansione Destiny 2 L'Eclissi, Bungie ha delineato il quadro completo delle novità e delle sorprese previste dalla Stagione dei Tesori di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.

Il tema centrale della nuova fase ingame dello sparatutto sci-fi di Bungie sarà la battaglia da combattere contro i pirati eliksni al servizio di Eramis, liberatasi dalla sua prigione di ghiaccio grazie a un 'tenebroso oggetto'.

La riguadagnata libertà di Eramis rappresenterà un grande pericolo per i Guardiani e l'intero genere umano: le vecchie leggende dei Caduti, infatti, amano impossessarsi delle antiche reliquie, da qui la necessità di addentrarsi nelle loro astronavi ed evitare che il loro potere cresca a tal punto da minacciare la sopravvivenza stessa dell'Ultima Città.

Nel corso della Stagione dei Tesori dovremo quindi partecipare a combattimenti nave contro nave nella nuova attività a 6 giocatori, impedendo così a Eramis e al suo equipaggio di pirati elksni di seminare il caos nella galassia.

L'altra grande novità dell'ultima Season di Destiny 2 La Regina dei Sussurri è costituita dal ritorno de La Caduta di un Re, l'Incursione che vede i Guardiani addentrarsi nelle profondità dell'Astrocorazzata dell'Alveare per dare l'ennesima lezione a Oryx e alle legioni al seguito del Re dei Corrotti.

La Caduta in un Re avrà ufficialmente inizio il 26 agosto su PC e console: in calce e in cima alla notizia trovate i video confezionati da Bungie per illustrare le attività da svolgere nella Stagione dei Tesori di Destiny 2, la fase ingame che è iniziata quest'oggi 23 agosto e che si concluderà il 3 dicembre.