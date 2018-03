Destiny 2: l'introduzione dei modificatori degli assalti eroici è stata posticipata

Nelle scorse oreha annunciato di aver leggermente modificato la roadmap degli aggiornamenti di. L'introduzione dei modificatori degli Assalti Eroici, inizialmente prevista per il 27 marzo nell'ambito della, è stata posticipata.

Il loro inserimento è ora previsto con la corposa patch 1.2.0 prevista per il mese di maggio, che preparerà il gioco all'arrivo della seconda espansione e all'inizio della Stagione 5. A quanto pare, durante l'ultima fase dello sviluppo il team ha scoperto un problema che influenza il loro funzionamento, pertanto si è reso necessario il rinvio.

Tutte le altre caratteristiche annunciate in precedenza, invece, non subiranno alcun ritardo. La patch 1.1.4 del 27 marzo introdurrà bilanciamenti ad armi/abilità e ricompense uniche per i Cala la Notte, oltre a ridurre i duplicati esotici. Il Crogiolo subirà diversi rimaneggiamenti: saranno introdotte le penalità per l'abbandono, verrà modificata la gestione delle munizioni e la playlist settimanale del Crogiolo diverrà disponibile per tutti. Conterrà Rissa, Pandemonio e lo Stendardo di Ferro 6 vs 6, secondo il seguente calendario:

27 marzo: Rissa

3 aprile: Pandemonio

10 aprile: Stendardo di Ferro

17 aprile: Rissa

24 aprile: Pandemonio

1 maggio: Stendardo di Ferro

Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nella giornata di ieri è tornato Xur, che tra le altre cose ha portato con sé il Giuramento dei Bruciatori. La prossima settimana prenderanno nuovamente il via le Contese di Fazione. Intanto, si fanno sempre più insistenti i rumor sulla prossima espansione: secondo alcune voci si chiamerà The Fallen Warmind, ruoterà intorno alla scomparsa della Mente Bellica Rasputin e ci porterà nuovamente su Marte.