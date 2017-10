Destiny 2: sul forum di Everyeye.it nasce il nuovo Rifugio dei Guardiani!

Come saprete se ci seguite assiduamente, abbiamo da poco inaugurato una serie dipensati per accogliere tutti i giocatori di. Iscrivendovi al clan e partecipando alle attività contribuirete non solo alla progressione dello stesso ma otterrete anche ricompense e bonus, tra cui preziosi

Sul nostro forum è nato lo spazio Il Rifugio dei Guardiani, uno spazio che Everyeye.it dedica a tutti gli appassionati di Destiny che vogliono incontrarsi, giocare, affrontare insieme le sfide che il titolo propone. Se ancora non avete un Clan, ricordatevi che Everyeye ha creato una serie di gruppi per gli utenti Xbox e PlayStation, e che presto arriveranno anche quelli per i giocatori PC. Potete trovare i nostri Clan qui sotto, l'accesso è libero per voi e per i vostri amici. Non esitate ad aprire topic di ricerca sul forum, presentatevi, chiedere supporto: usate tutti gli strumenti a disposizione per trovare qualcuno con cui completare le attività.

Contribuendo al successo del clan con 5.000 punti a settimana otterrete un equipaggiamento di livello superiore a quello in vostro possesso. Per raggiungere il livello di XP richiesto basterà partecipare alle varie attività di Destiny 2 come Assalti (500 XP), Avventure, Pattuglie (250 XP), Cala La Notte (750 XP) e match del Crogiolo (500 XP). Settori Perduti ed Eventi Pubblici non contribuiranno a ottenere punti esperienza aggiuntivi.

Ogni settimana, gli utenti del clan riceveranno un Engramma Leggendario se almeno uno dei membri soddisferà i requisiti richiesti, ovvero aver vinto un match del Crogiolo e aver concluso con successo Cala la Notte, Incursione e Prove dei Nove.



Una buona occasione per crescere di livello e ricevere nuovi Engrammi, oltre che per conoscere nuovi Guardiani e preziosi alleati. Vi aspettiamo!