Destiny 2 La Maledizione di Osiride: Bungie ha cancellato il livestream di questa sera

Questa sera alle 20:00 era prevista la terza e ultima diretta didedicata a, Deej (Community Manager dello studio) ha però annunciato che l'appuntamento è stato cancellato e non andrà dunque in onda.

Deej fa sapere che "la diretta è stata cancellata perchè abbiamo altre priorità, vogliamo rispondere alle domande dei giocatori relativi al sistema di progressione e allo stato attuale del gioco. Per farlo, pubblicheremo un lungo post sul nostro blog. Sveleremo gli obiettivi futuri e parleremo delle novità in arrivo su Destiny 2."

Non ci resta dunque che attendere qualche ora per saperne di più, l'annuncio delle modifiche al sistema di progressione ha creato non poco scalpore tra i giocatori, che si dicono preoccupati per il futuro. Bungie proverà a chiarire la situazione in vista del lancio de La Maledizione di Osiride, primo DLC di Destiny 2 in arrivo il 5 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.