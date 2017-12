Destiny 2 La Maledizione di Osiride: come accedere ai contenuti del nuovo DLC

è disponibile a partire da ieri su, offrendo ai Guardiani una nuove sfide da affrontare, nuove location da visitare e nuove ricompense da ottenere. In questa mini-guida vogliamo spiegarvi come accedere ai nuovi contenuti del primo DLC di

L'espansione include una nuova storia con protagonista Osiride (leggendario Stregone che ha fatto da mentore a Ikora), un nuovo Assalto, una nuova location su Mercurio e le nuove attività Raid Lair per l'Incursione. Di seguito vogliamo illustrarvi come accedere ai nuovi contenuti de La Maledizione di Osiride.

Accedere all'espansione

Prima di tutto, per giocare al DLC dovrete scaricare l'espansione insieme al nuovo update 1.1.0, per un peso totale di 6GB (se avete l'hard disk pieno, assicuratevi di liberare un pò di spazio). Una volta installato il tutto, avviate Destiny 2 e attendete il caricamento della mappa stellare: sopra il Viaggiatore troverete l'icona di Mercurio, il pianeta in cui potrete avviare la nuova missione della storia. Il livello di Potenza consigliato sarà pari a 200, ma in ogni caso vi suggeriamo di avviare la nuova Campagna solo dopo aver concluso quella del gioco principale.

Una volta avviata la nuova missione della storia, godetevi la cut-scene introduttiva con Ikora Rey e preparatevi ad entrare in azione su Mercurio. Da questo momento in poi inizierete a muovere i primi passi nelle nuove attività proposte ne La Maledizione di Osiride.

Il Faro

Portata a termine la nuova missione della storia, avrete la possibilità di accedere al Faro, il nuovo spazio social collocato su Mercurio. Qui troverete Fratello Vance (una vecchia conoscenza per i giocatori del primo capitolo) in veste di nuovo vendor: anche in questo caso, naturalmente, potrete accumulare i nuovi pegni di reputazione per aumentare di livello e guadagnare nuove ricompense.

Non lontano dalla posizione di Fratello Vance, inoltre, ci saranno diverse attività di gioco disponibili come i nuovi Eventi Pubblici e i Settori Perduti, all'interno dei quali potrete giocare in compagnia di amici o altri Guardiani incontrati sul posto.

Nuovi contenuti e ricompense

Per quanto riguarda i nuovi contenuti, per prima cosa recatevi da Tess Everis nello spazio social del Viaggiatore e parlatele per ricevere un Engramma Illuminato (una nuova tipologia di Engramma Luminoso). Al suo interno troverete nuovi oggetti cosmetici esclusivi dell'espansione, inclusi una nuova verniciatura per il vostro Astore (come potete vedere nelle immagini riportate in calce) e nuovi emblemi.

Da notare che queste ricompense uniche potranno essere trovate solo nei nuovi Engrammi Illuminati (e non attraverso gli Engrammi Luminosi): per ottenerli dovrete continuare a livellare oltre il level cap fissato a 20. Ricordiamo inoltre che il livello di Potenza massimo è stato aumentato a 350, con la possibilità di guadagnare nuovi armi e armature esclusive.

Per saperne di più sull'espansione, potete dare un'occhiata alle nostre prime impressioni su La Maledizione di Osiride, in attesa della recensione completa.