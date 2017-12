Destiny 2 La Maledizione di Osiride: come aprire la cassa del Faro

Se vi state domandando come aprire la cassa custodita nel, il nuovo spazio social di Mercurio introdotto con, in questa mini-guida divi spiegheremo come aprirla seguendo una semplice procedura.

Una volta entrati nel Faro, sotto la passerella noterete la presenza di una cassa protetta da una barriera Vex. Ma non temete: per aprirla vi basterà raccogliere 5 libri sparsi per la stanza, i quali saranno facili da individuare grazie ai simboli luminosi che li contraddistinguono.

Per trovare il primo libro posizionatevi di fronte a Fratello Vance, guardatevi a sinistra e cercate sulla scrivania a forma di semicerchio. Dopo di che tornate indietro e dirigetevi verso le librerie posizionate a sinistra: il secondo libro si trova sullo scaffale inferiore della seconda libreria a partire da sinistra.

Dirigetevi verso il portale di ingresso e proseguite fino al focolaio posto alla sua sinistra: il terzo libro si troverà lì dietro. Il quarto libro, invece, si troverà sulla scrivania frontale alla libreria in cui avete trovato il secondo libro. Infine, il quinto e ultimo libro si troverà alla destra del murale della Forgia, su uno scaffale posizionato in alto.

Una volta che avrete raccolto tutti i libri, per aprire la cassa vi basterà interagire con una confluenza situata vicino il punto in cui avete trovato il quarto libro. Adesso non vi rimane che aprire la cassa e raccogliere la vostra ricompensa.

Se volete aiutarvi con un riferimento visivo, potete orientarvi con il filmato che vi abbiamo proposto in cima alla notizia. Con l'occasione vi ricordiamo di dare un'occhiata alle nostre guide per accedere ai contenuti del DLC e per attivare l'Evento Pubblico Eroico di Mercurio.