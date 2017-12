Destiny 2 La Maledizione di Osiride: come attivare il nuovo Evento Pubblico Eroico

Tra le nuove sfide proposte in, i giocatori diavranno l'opportunità di affrontare un nuovo Evento Pubblico su Mercurio: nella seguente mini-guida vogliamo spiegarvi come sbloccare la versione eroica di questa attività.

Come visto per le controparti del gioco base, il nuovo Evento Pubblico de La Maledizione di Osiride può essere affrontato in una variante eroica dello stesso, in modo da ottenere ricompense migliori. Ovviamente, la missione sarà ancora più impegnativa da portare a termine, rendendo fondamentale il gioco di squadra.

Se volete avviare la versione eroica del nuovo Evento Pubblico proposto con il DLC, prima di tutto dovrete completare la prima missione della storia affrontabile su Mercurio. Dopo di che dovrete recarvi nei pressi del Faro, dove sono situati i portali Vex sorvegliati dai Goblin, avviando così l'Evento Pubblico. Uccidete tutti i nemici fino a quando non comparirà un Custode Vex con la barra gialla: eliminatelo, raccogliete le due sfere luminose e piazzatele sulle due confuenze circolari.

A questo punto salite sul cannone antigravitazionale, lanciatevi verso il lato opposto della mappa e ripetete la stessa operazione di prima. Una volta raccolte le due sfere luminose, posizionatele dentro la confluenza centrale e attendete qualche istante: compariranno degli oggetti Vex sospesi in aria (a forma di rombo) a cui dovrete sparare per far comparire una serie di piattaforme fluttuanti. Eliminate tutti questi oggetti fino a raggiungere la cima della struttura. Adesso vi basterà restare all'interno della confluenza centrale per qualche secondo, fino a quando la variante eroica dell'Evento Pubblico non si sarà attivata.

Se volete aiutarvi con un riferimento visivo, in modo da seguire passo passo la procedura che vi abbiamo descritto, potete guardare il video riportato in cima alla notizia. Con l'occasione vi riproponiamo le nostre prime impressioni su La Maledizione di Osiride in attesa della recensione completa.