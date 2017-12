Destiny 2 La Maledizione di Osiride: come ottenere il fucile a pompa Paradosso Perfetto

Se siete in possesso dee volete sbloccare le nuove armi introdotte in, in questa mini-guida apprenderete come ottenere il fucile a pompa. Per farlo dovrete dedicarvi ai Versi della Profezia messi a disposizione da Fratello Vance.

Per sbloccare il fucile dovrete completare la quest "Un'altra Profezia", una missione ottenibile questa settimana da Fratello Vance tramite il secondo Verso della Profezia. Di seguito vi descriviamo i vari passaggi da portare a termine per ottenere il Paradosso Perfetto:

Per prima cosa assicuratevi di aver sbloccato la nuova Forgia de introdotta con l'espansione, dopo di che raggiungete il Faro e raccogliete il primo Verso della Profezia che vi sarà messo a disposizione da Fratello Vance (Verso 10).

Una volta completato il primo Verso, tornate al Faro da Fratello Vance e raccogliete il secondo Verso (intitolato "Un altro Verso") per ottenere la quest del Paradosso Perfetto. Per il passaggio successivo non vi rimane che completate la missione "Segnale Luminoso" situata su Mercurio.

Portata a termine la missione, tornate da Fratello Vance per passare allo step successivo della quest. Adesso dovrete procurarvi i seguenti materiali: 2 Colture Radiolari Concentrate (dovrete combinare 20 Colture Radiolari), 2 Amplificatori di Paradossi Avanzati (combinate 20 Amplificatori di Paradossi) e 2 Fiori di Ermaione Fossilizzati (combinate 20 Fiori di Ermaione).

Raccolti tutti i materiali richiesti (per ottenerli il più rapidamente possibile vi conviene giocare in Crogiolo e completare gli Assalti), non vi rimane che tornare da Fratello Vance per sbloccare la nuova missione "Nemmeno L'Oscurità". Per ottenere il fucile a pompa Paradosso Perfetto non resta che completare la missione, fare ritorno da Fratello Vance e creare l'arma tramite la Forgia della Profezia Perduta.

Come potete vedere, i passaggi sopra descritti non sono particolarmente complicati (a parte il farming dei materiali che può richiedere un pò di tempo). Se volete aiutarvi con un riferimento visivo, comunque, potete dare un'occhiata al filmato che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.

Teniamo a precisare che il fucile Paradosso Perfetto sarà ottenibile anche nelle future occasioni, ma prima bisognerà attendere un reset settimanale in cui venga inserito il Verso della Profezia intitolato "Un altro Verso". A proposito di programmi futuri, sapevate che l'evento natalizio di Destiny 2 L'Aurora inizierà il 19 dicembre?