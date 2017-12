Destiny 2 La Maledizione di Osiride giocato in diretta stasera alle 19:00

Il primo attesissimo DLC di, è disponibile da oggi e sarà accessibile per tutti a partire dalle 19:00 di questa sera. Per l'occasione, Francesco Fossetti Alessandro Bruni saranno in diretta su Twitch e YouTube per mostrare le novità di questa espansione.

Appuntamento dunque alle 19:00 su Twitch e YouTube per il live gameplay di Destiny 2 La Maledizione di Osiride: andremo alla scoperta dei nuovi contenuti, esploreremo le nuove ambientazioni, proveremo ad affrontare il Raid Lair e valuteremo i cambiamenti apportati dalla prima patch di dicembre, la quale apporterà varie modifiche al gameplay e al bilanciamento.

Una bella occasione dunque per scoprire cosa Bungie ci ha riservato in questa prima espansione di Destiny 2. Appuntamento quindi questa sera (martedì 5 dicembre) alle 19:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it per il livestream dedicato a La Maledizione di Osiride. Vi invitiamo a registrarvi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è necessaria per interagire in diretta con Francesco, Alessandro e la Community.