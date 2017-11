Destiny 2 La Maledizione di Osiride: livestream commentato stasera dalle 19:50

Questa sera alle 20:00 (ora italiana)terrà il secondo dei tre livestream dedicati a, il primo DLC diinarrivo a dicembre.

Everyeye.it seguirà da vicino la presentazione di tutte le novità che Bungie ha in serbo per la sua community, tra cui le attività che vi attenderanno su Mercurio, inclusa una prima esplorazione della Foresta Infinita, un Evento Pubblico nuovo di zecca e tanto altro ancora...



Il consiglio, quindi, è quello di connettervi questa sera alle 19:50 ai nostri canali Twitch e YouTube dove troverete Tommaso Montagnoli e Alessandro Bruni commentare in live la trasmissione.

Destiny 2 La Maledizione di Osiride arriverà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 5 dicembre (lo stesso giorno sarà implementato il supporto per PlayStation 4 Pro e e Xbox One X). Nella scorsa occasione, Bungie ha mostrato i primi 12 minuti della prima missione del DLC, le nuove attività del raid, e la sequenza d'apertura dell'espansione.