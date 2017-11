Destiny 2 La Maledizione di Osiride: presentazione commentata il 15 novembre

Bungie terrà un livestream dedicato a, primo attesissimo DLC diin arrivo il 5 dicembre. Per l'occasione, Francesco Fossetti Alessandro Bruni commenteranno la trasmissione in diretta su Twitch e YouTube.

Bungie è pronta per iniziare a svelare nuovi dettagli su La Maledizione di Osiride, il primo DLC di Destiny 2 è stato annunciato ufficialmente il 30 ottobre durante la conferenza Sony alla Paris Games Week, lo studio ha però lasciato in sospeso numerose questioni riguardo i contenuti dell'espansione... giovedì ne sapremo sicuramente di più.

Appuntamento fissato dunque per mercoledì 15 novembre alle 20:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it per commentare e seguire in diretta il reveal de La Maledizione di Osiride. Vi aspettiamo!