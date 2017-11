Destiny 2 La Maledizione di Osiride: nuovi screenshot dalla diretta di Bungie

Dopo avervi parlato della Foresta Infinita , è arrivato il momento di dare un'occhiata ad alcuni screenshot tratti dalla diretta dedicata a La Maledizione di Osiride , il primo grande DLC diche porterà i giocatori su Mercurio.

Qualora vogliate evitare spoiler di alcun tipo, vi consigliamo di interrompere qui la lettura. Le immagini che trovate in chiusura di notizia oltre a offrirvi un'anteprima delle location e dei personaggi che caratterizzeranno l'espansione (Osiride, Fratello Vance e Sagira), vi danno la possibilità di osservare una versione alternativa di Mercurio che potremo visitare grazie alla Foresta Infinita: un futuro oscuro in cui il Sole si è spento, il Faro è in rovina e il pianeta pullula di Vex. La Maledizione di Osiride sarà disponibile a partire dal 5 dicembre.