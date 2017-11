Destiny 2 La Maledizione di Osiride: nuovo livestream domani alle 20

ha annunciato che domani, 21 novembre alle ore 20:00 italiane, si terrà un nuovo livestream di, prima attesa espansione dello sparatutto MMO disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Dopo aver svelato alcuni minuti di gameplay della prima missione, le nuove attività del raid e la sequenza di apertura, Bungie presenterà "le attività che vi attenderanno su Mercurio, inclusa una prima esplorazione della Foresta Infinita, un Evento Pubblico nuovo di zecca e molto altro ancora". L'appuntamento è quindi alle ore 20:00 su Twitch.

Destiny 2: La Maledizione di Osiride sarà disponibile per il download su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 5 dicembre (in concomitanza, arriverà il supporto per PS4 Pro e Xbox One X).