Destiny 2: La Maledizione di Osiride è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One

L'atteso momento è infine arrivato:, prima espansione che andrà ad arricchire il mondo di gioco di, è ora disponibile e giocabile per tutti coloro in possesso del Season Pass del gioco e per chi ha deciso di acquistare singolarmente l'add-on.

Bungie ha deciso di attuare oggi una manutenzione dell'infrastruttura dei server online del gioco, ma nel momento in cui scriviamo la componente multiplayer di Destiny 2 dovrebbe essere tornata regolarmente a funzionare come previsto.

La Maledizione di Osiride aggiunge un nuovo capitolo al mondo di Destiny 2, ampliandone ulteriormente l’epico universo grazie all’aggiunta di una nuovissima campagna cinematografica con personaggi vecchi e nuovi, una nuova destinazione da esplorare, Mercurio e la sua Foresta Infinita, nuove missioni, nuovi assalti, un nuovo covo per l’incursione, nuove attività gratuite, un aumento del livello di luce e molto altro. L'espansione sarà incentrata sulla figura di Osiride, il leggendario Stregone che ha fatto da mentore a Ikora. I Guardiani saranno chiamati a tornare su Mercurio, esplorando le misteriose strutture Vex che hanno avuto modo di intravedere nel Faro del primo Destiny.

Destiny 2: La Maledizione di Osiride è disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One.