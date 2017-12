Destiny 2 La Maledizione di Osiride: orario di sblocco dell'espansione

Manca poco al lancio de, ma quando sarà disponibile esattamente il primo DLC di? A questa domanda ha risposto Bungie con una FAQ pubblicata sul sito ufficiale.

La Maledizione di Osiride sarà disponibile per il download da martedì 5 dicembre alle 17:00 (ora italiana), il gioco completo con il DLC peserà 68 GB su Xbox One, 88 GB su PlayStation 4 e 44 GB su PC. L'apertura ufficiale dei server è prevista per le ore 19:00, al termine della manutenzione programmata che inizierà domani pomeriggio alle 17:00. Dunque, per chiarezza, riportiamo la tabella degli orari:

Ore 16:00 - Inizio manutenzione

Ore 17:00 - Preload del DLC La Maledizione di Osiride

Ore 17:00/19:00 - Manutenzione

Insieme all'espansione arriverà anche il primo aggiornamento di dicembre (seguito da una nuova patch il 12 dicembre) che porterà in dote tantissime migliorie e cambiamenti a numerose meccaniche di gameplay, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra notizia con le novità di Destiny 2.