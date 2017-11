Destiny 2 La Maledizione di Osiride: primi dettagli per le nuove quest endgame

Durante il secondo livestream dedicato aha mostrato i primi dettagli sulle "Lost Prophecies", una nuova serie di quest endgame che verranno introdotte con il prossimo DLC di. I Guardiani avranno l'opportunità di ottenere le nuove armi di Osiride.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia (a partire dal minuto 21:50), all'interno dell Faro si potrà interagire con Fratello Vance per ottenere le nuove quest endgame chiamate "Lost Prophecies", al termine delle quali si riceverà una nuova arma del set di Osiride.

Per completare questi incarichi bisognerà ottenere un certo numero di risorse (in questo caso 2 advanced paradox amplifier e 1 concentrated radiolarian culture), ottenibili completando le varie attività come gli eventi pubblici e gli assalti, tornare da Fratello Vance e riscattare la tavoletta cubica da inserire nella Forgia per ottenere una nuova arma.

In attesa di ulteriori dettagli sulle attività endgame del prossimo DLC di Destiny 2, vi ricordiamo che durante il livestream di oggi è stato mostrato un grande evento pubblico eroico che potrà essere giocato su Mercurio, nei pressi del Faro. Ricordiamo che La Maledizione di Osiride sarà disponibile al a partire dal 5 dicembre (lo stesso giorno in cui arriverà il supporto per PlayStation 4 Pro e Xbox One X).