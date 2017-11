Destiny 2: La Maledizione di Osiride proporrà un nuovo tipo di evento pubblico

ha inaugurato la seconda trasmissione dedicata al primo DLC di, mostrando una nuova tipologia di evento pubblico eroico.

Ambientato su Mercurio, è stato presentato come il più grande e complesso mai realizzato per il gioco, nel quale il giocatore è chiamato a combattere contro i Vex, protagonisti indiscussi di questa espansione.

Il tutto si è svolto nei pressi del Faro in più fasi, in un'ampia area progettata appositamente: in un primo momento, i guardiani hanno dovuto conquistare quattro chiavi sconfiggendo dei Gatekeeper, che sono poi state portate in un punto sopraelevato con l'aiuto di alcuni trampolini sparsi nella zona. Una volta consegnate tutte e quattro, è apparso il vero boss dell'evento, il Gate Lord, che è stato abbattuto con gli sforzi congiunti di tutti i giocatori, i cui sforzi sono stati ricompensati con ben due casse. La cosa interessante, è che l'intero scontro è visibile dalla sommità del Faro da tutti i guardiani presenti nell'area social.

Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La Maledizione di Osiride sarà disponibile al download a partire dal 5 dicembre, lo stesso giorno in cui sarà implementato il supporto a PlayStation 4 Pro e e Xbox One X.