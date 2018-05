Destiny 2 La Mente Bellica: come ottenere IKELOS HC V1.0.1 e Simulatore Dormiente

Il nuovo DLC di Destiny 2 La Mente Bellica ha visto il ritorno del Simulatore Dormiente, fucile a fusione esotico introdotto per la prima volta in Destiny 1. Vediamo come ottenerlo portando a termine la relativa impresa, sbloccando con l'occasione anche il cannone portatile IKELOS HC V1.0.1.

Per prima cosa dovrete completare la Campagna del DLC, portando a termine le nuove missioni storia dell'espansione. Dopo di che andate da Ana Bray per ottenere una semplice impresa composta da pochi step: completarla richiederà pochi minuti, e come ricompensa otterrete il cannone portatile Leggendario IKELOS HC V1.0.1. Grazie al perk "Furia", molto utile nel PvE, le uccisioni effettuate con questa pistola aumentano per breve tempo i danni inflitti ai nemici, semplificandoci la vita quando bisogna eliminare molti avversari.

IKELOS HC V1.0.1 sarà inoltre un'arma di fondamentale importanza per sbloccare il Simulatore Dormiente. Una volta agguantato il cannone portatile leggendario, infatti, otterremo due quest da mandare avanti in parallelo per ricevere il fucile a fusione esotico. Una delle due, "Alba incipiente 1/5", ci chiederà di completare tre pattuglie su Marte per ottenere il primo Stelo di risonanza, mentre l'altra, "Informazioni violente", richiede di eliminare una certa quantità di Cabal e di unità dell'Alveare nel Bacino di Hellas, ma le uccisioni vengono conteggiate solo se si eseguono kill di precisione con il cannone portatile IKELOS HC V1.0.1.

A questo punto dovremo completare un settore perduto su Marte, scegliendone uno qualsiasi all'interno della mappa. Una volta aperta la cassa, otterremo dei nuovi Steli di risonanza da aggiungere al nostro inventario: il prossimo step richiederà di combinarli per comporre una Frequenza di violazione, un oggetto fondamentale per rintracciare i vari Nodi dormienti disseminati sul pianeta rosso.

Ogni Frequenza di violazione contiene tre parole che indicano la posizione del relativo Nodo dormiente. Per fare un esempio, la prima Frequenza che abbiamo composto contiene una descrizione con le parole "Dinamo", "Passo" e "Arco": in questo caso il Nodo dormiente ad esso associato si trova nelle zona "Passo della dinamo" di Marte, nei pressi di una roccia a forma di arco. Una volta raccolto, otterremo in ricompensa l'emblema "Estrazione dati", molto utile per tenere traccia del numero di nodi raccolti.

Dal momento che l'impresa eroica del Simulatore Dormiente prevede la raccolta di 15 Nodi dormienti (sui 40 totali disseminati nella mappa), ci serviranno altri Steli di risonanza per comporre nuove Frequenze di violazione da usare per trovare i Nodi. Gli Steli possono essere ottenuti in due modi: uccidendo i boss, oppure partecipando agli eventi pubblici. Vi consigliamo di portare avanti questa raccolta mentre procedete con gli altri step dell'impresa, così da progredire in parallelo con i vari incarichi.

Il prossimo step, "La selezione di Rasputin", ci chiede di uccidere un certo numero di nemici potenti (boss, oppure nemici elite con la barra gialla) con IKELOS HC V1.0.1 equipaggiata: potete anche uccidere questi nemici con l'arma primaria o distruttiva, l'importante sarà avere il connone portatile nello slot dell'arma energetica. Portato a termine l'obiettivo, dovremo dedicarci al completamento di 5 Assalti Eroici (che al momento sembrano afflitti da un bug che ne impedisce il corretto tracciamento), utilizzando di nuovo lo stesso cannone portatile IKELOS.

A questo punto, se avete accumulato i frammenti per completare le Sequenze di Violazione (ne servono 60), potete dedicarvi agli ultimi due step dell'impresa. Il penultimo richiede di completare 3 livelli (non necessariamente i primi 3, basta completare tre volte anche il primo livello) nel Protocollo d'Intensificazione, la nuova attività PvE introdotta con il DLC, e di sbloccare 15 Nodi Dormienti (bisogna aprirli uno alla volta). L'ultimo step, infine, ci assegnerà una missione al livello 360 di Luce: una volta portata a termine, otterremo finalmente il Simulatore Dormiente.

Se volete un riferimento visivo sulla Guida per ottenere il Simulatore Dormiente, guardando il fucile a fusione esotico in azione, potete dare uno sguardo al video riportato in cima alla notizia. Ricordiamo inoltre che a partire dall'11 maggio sarà disponibile il nuovo Covo dell'Incursione Pinnacolo Siderale.