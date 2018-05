Destiny 2 La Mente Bellica: come ottenere la spada esotica Linea Oraria Zero

Dopo avervi spiegato come ottenere il Simulatore Dormiente, in questa mini-guida di Destiny 2: La Mente Bellica vi diremo come sbloccare Linea Oraria Zero, la nuova spada esotica introdotta con l'espansione.

Al contrario del Simulatore Dormiente, in questo caso non vi verrà chiesto di portare a termine un'impresa eroica o una serie di incarichi. Per ottenere la spada esotica Linea Oraria Zero, infatti, basterà raccogliere 35 Frammenti di Memoria su Marte, nel Bacino di Hellas, la nuova destinazione introdotta con il DLC La Mente Bellica.

I Frammenti di Memoria sono delle sfere luminose che possono essere raccolte sparando su di esse. Per riuscire nell'intento, tuttavia, dovrete utilizzare il corrispettivo danno elementale associato al colore del Frammento: bisognerà sparare con un fucile a munizioni solari per quelli arancioni, con uno a munizioni da vuoto per quelli viola e così via. Assicuratevi quindi di portare con voi almeno un'arma per ogni elemento.

Da segnalare altre due tipologie di Frammento da tenere in considerazione: quelli bianchi, da eliminare tramite l'utilizzo di un'arma cinetica, e quelli elettrici, da distruggere esclusivamente con la Valchiria, la nuova power weapon raccoglibile nel corso degli eventi pubblici. Ad ogni modo, considerate che il numero totale di Frammenti di Memoria sparsi su Marte ammonta a 45, e che a voi ne serviranno soltanto 35.

Considerando che questi collezionabili si trovano nella nuova area introdotta con l'espansione, probabilmente ne avrete già raccolti alcuni durante le missioni della Storia, o magari durante le varie esplorazioni del Bacino di Hellas. Se volete aiutarvi con un riferimento visivo per rintracciarli tutti, comunque, potete dare un'occhiata al video proposto in cima alla notizia.

Una volta raccolti i 35 Frammenti sarete in grado di aprire il forziere che custodisce la spada: per ottenere Linea Oraria Zero, a questo punto, vi basterà recarvi nel Settore Perduto Terminale Principale, nei pressi del Centro Futuristico Bray su Marte. Cosa ne pensate di questa arma? Tra le sue caratteristiche peculiari troviamo il perk Tesseratto, in grado di farvi mandare a segno un colpo molto potente dopo aver effettuato uno sprint.

Ricordiamo inoltre che negli ultimi giorni è stato rilasciato Pinnacolo Siderale, il nuovo Covo dell'Incursione di Destiny 2: La Mente Bellica ambientato sul Leviatano.