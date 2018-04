Destiny 2 La Mente Bellica: ecco tutti i contenuti in arrivo con l'espansione

Con un comunicato stampa, Bungie ha annunciato tutti i contenuti che verranno inclusi con La Mente Bellica, il secondo DLC di Destiny 2 in arrivo il prossimo 8 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Disponibile anche il trailer in italiano della nuova espansione.

Di seguito elenchiamo tutti i contenuti che verranno inclusi nella nuova espansione La Mente Bellica, come confermato ufficialmente da Bungie:

Nuova Covo dell'Incursione: Pinnacolo siderale

Nuove armi, armature ed equipaggiamento a tema

Nuova attività rituale: Protocollo d'intensificazione

Nuova arma-manufatto, il giavellotto Valchiria

Nuovi assalti

Nuove avventure e missioni della storia

Una nuova destinazione tra le calotte polari di Marte

Accesso alle arene multigiocatore nelle partite private

Come possiamo notare, il secondo DLC di Destiny 2 introdurrà un nuovo Covo dell'Incursione intitolato Pinnacolo siderale, offrendo a tutti i Guardiani un Raid Lair completamente inedito da affrontare. L'espansione introdurrà inoltre Protocollo d'intensificazione, una nuova attività endgame PvE ambientata su Marte, con l'obiettivo di offrire sfide sempre più impegnative e ricompense a tema, senza dimenticare la nuova arma-manufatto giavellotto Valchiria utilizzabile all'interno della stessa.

Numerose anche le novità in arrivo per il Crogiolo, con l'inclusione delle partite private e di un nuovo Rank System. Vi lasciamo con il trailer in italiano de La Mente Bellica: lo trovate in cima alla notizia.