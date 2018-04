Destiny 2 La Mente Bellica: Protocollo d'intensificazione è la nuova attività endgame

Dopo aver mostrato il video introduttivo della campagna di Destiny 2 introdotta con il DLC La Mente Bellica, Bungie ha svelato la nuova attività endgame in arrivo con l'espansione: stiamo parlando di Protocollo d'intensificazione, una modalità a orde che promette un grado di sfida molto impegnativo.

In occasione del livestream andato in onda in queste ore, Bungie ha mostrato in azione la nuova attività endgame intitolata Protocollo d'intensificazione. Si tratta di una via di mezzo tra un evento pubblico e una modalità orda a obiettivi, in cui i Guardiani dovranno collaborare per eliminare le varie ondate di nemici presenti sul campo di battaglia.

Protocollo d'intensificazione sarà disponibile in esclusiva per i possessori del DLC La Mente Bellica, e potrà essere giocata soltanto su Marte, nella nuova area introdotta con l'espansione. Per partecipare all'attività, comunque, sarà prima necessario completare la nuova campagna, in modo da prepararsi al notevole grado di sfida promesso dagli sviluppatori.

L'evento potrà essere attivato in qualsiasi momento e sarà composto da 7 ondate di difficoltà crescente, con l'incarico di eliminare le varie unità nemiche e di completare i vari obiettivi proposti sulla mappa. Tra un'ondata e l'altra saranno presenti anche una serie di mid boss unici, fino ad arrivare al boss finale che cambierà con ogni rotazione settimanale.

Come è lecito aspettarsi, Protocollo d'intensificazione darà accesso a ricompense uniche, nuove armi e armature. Ricordiamo che La Mente Bellica sarà disponibile a partire dal prossimo 8 maggio.