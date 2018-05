Destiny 2: La Mente Bellica giocato in diretta su Twitch e YouTube dalle 20:00

A partire dalle 20:00 di oggi (martedì 8 maggio), la redazione di Everyeye.it giocherà in diretta con il secondo DLC di Destiny 2, La Mente Bellica, così da dare una prima occhiata ai nuovi contenuti. La trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube.

I server di Destiny 2 andranno offline per manutenzione programmata alle 16:00 di oggi pomeriggio, in modo da accogliere la nuova patch 1.2. Oltre a preparare il gioco per il nuovo DLC La Mente Bellica, il corposo aggiornamento introdurrà tutte le novità della Stagione 3, inclusi i match privati del Crogiolo e le nuove partite classificate del PvP.

L'espansione include una serie di attività inedite, a partire dal nuovo evento PvE Protocollo d'Intensificazione, una via di mezzo tra una modalità orda e un evento pubblico su vasta scala. L'obiettivo del DLC, naturalmente, è quello di rimpolpare l'endgame di Destiny 2, dando diversi stimoli ai Guardiani per tornare a giocare con i propri amici.

La diretta andrà in onda questo pomeriggio su Twitch e YouTube a partire dalle 20:00, non appena i server di gioco saranno tornati online: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, ricordiamo inoltre che l'iscrizione è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.