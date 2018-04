Destiny 2: La Mente Bellica introdurrà una modalità di gioco completamente nuova

Similmente a quanto già fatto (con successo) prima del lancio dell'espansione Il Re dei Corrotti per Destiny, Bungie ha invitato alcuni dei content creator più famosi della community per raccogliere il loro feedback durante le sessioni di play testing di Destiny 2.

L'obiettivo è quello di rifinire l'esperienza di gioco in vista dell'uscita della seconda espansione, La Mente Bellica. Uno degli invitati, Mesa Sean, è tornato dall'incontro con una notizia decisamente interessante. Secondo quanto riferito, la prossima espansione introdurrà una modalità completamente nuova per il franchise, mai vista neppure altrove: "Non avete mai visto una modalità del genere in nessun capitolo o espansione della serie, e neppure in altri franchise. È qualcosa di unico, che non vorrete mai smettere di giocare". L'ha poi descritta come divertente, e anche piuttosto impegnativa.

Parole decisamente incoraggianti, che purtroppo non forniscono alcuna informazione aggiuntiva. I content creator devono sottostare ad un accordo stipulato con Bungie, e non possono rivelare nulla di quanto visto in occasione delle sessioni di play testing. Ha tuttavia specificato che non si tratta di una modalità battle royale.

Diversi giorni addietro trapelò in rete la descrizione della nuova espansione fornita da GameStop, nella quale si faceva riferimento ad una certa Dead Stone Crypt, di cui non sappiamo nulla. Avrà forse a che fare con la nuova modalità? Davvero difficile dirlo al momento, per cui non possiamo far altro che attendere martedì 24 aprile, giorno in cui verrà presentata La Mente Bellica. L'uscita dell'espansione, invece, è prevista per l'8 maggio. Voi cosa ne pensate al riguardo?

Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC via Blizzard Battle.net. Avete fatto acquisti da Xur questa settimana?