Destiny 2 La Mente Bellica: il livestram di Bungie commentato in diretta oggi dalle 18:50

Oggi è una giornata importante per i giocatori di Destiny 2: questa sera alle 19:00 (ora italiana) Bungie svelerà ufficialmente La Mente Bellica, nuova espansione del gioco in arrivo a inizio maggio. Per l'occasione, commenteremo in diretta il livestream di presentazione.

Sintonizzatevi a partire dalle 18:50 per il commento live del reveal de La Mente Bellica: il nuovo contenuto di Destiny 2 dovrebbe introdurre numerose novità, tra cui "una modalità di gioco completamente nuova", come annunciato da Bungie nei giorni scorsi.

Warmind segnerà anche il debutto della stagione 3 di Destiny 2, questa sera gli sviluppatori sveleranno i primi contenuti in arrivo con la Season 3 e le novità incluse ne La Mente Bellica, vi invitiamo dunque a non perdere il livestream.

Vi aspettiamo su Twitch e YouTube dalle 18:50 di martedì 24 aprile per il commento in italiano dell'annuncio di Destiny 2: La Mente Bellica. Non mancate!