Destiny 2 La Mente Bellica: peso e orario di sblocco del nuovo DLC

A partire da domani gli utenti di Destiny 2 potranno accedere alla Stagione 3 e al nuovo DLC La Mente Bellica: per preparare il gioco a ricevere i nuovi contenuti, i server andranno offline per manutenzione a partire dalle 15:00 di domani.

La manutenzione programmata di Destiny 2 partirà alle ore 15:00 di domani 8 maggio, così da accogliere i nuovi contenuti della Stagione 3 e del DLC La Mente Bellica, e si protrarrà per almeno 5 ore (durante le quali non sarà possibile giocare). Durante questo lasso di tempo, inoltre, verranno pubblicate in dettaglio tutte le novità introdotte con la corposa patch 1.2.

Se avete acquistato l'espansione singola oppure il Season Pass, potrete iniziare a scaricare La Mente Bellica (il DLC pesa all'incirca 6 GB) a partire dalle 16:00. Intorno alle ore 20:00, finalmente, i server di Destiny 2 dovrebbero essere tornati online permettendo di muovere i primi passi nella Stagione 3 e nelle attività proposte dalla nuova espansione.

Segnaliamo che il nuovo Covo dell'Incursione Pinnacolo Siderale, incluso nel DLC La Mente Bellica (e disponibile solo per chi possiede l'espansione), sarà giocabile solo a partire dalle 19:00 di venerdì 11 maggio. Vi ricordiamo inoltre che a partire dalle 20:00 di domani potrete seguirci in diretta mentre giochiamo con la nuova espansione di Destiny 2.