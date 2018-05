Destiny 2 La Mente Bellica: Pinnacolo Siderale completato in oltre 6 ore dal clan Redeem

Come annunciato su Twitter da Bungie, il clan Redeem è stato il primo clan al mondo ad aver completato Pinnacolo Siderale, il nuovo Covo dell'Incursione introdotto con l'espansione La Mente Bellica. L'impresa è stata portata a termine in oltre 6 ore.

Per chi non lo conoscesse, il clan Redeem si è già reso protagonista di altri traguardi sui due capitoli di Destiny, presentandosi come il primo fireteam ad aver completato l'Incursione Furia Meccanica e il Raid di Destiny 2 a livello Prestigio. Come segnalato da Bungie, il team è riuscito anche a completare per primo il nuovo Covo dell'Incursione di Destiny 2: La Mente Bellica, portando a termine Pinnacolo Siderale nel giro di oltre sei ore.

Dopo aver analizzato tutte le statistiche della partita, lo sviluppatore ha verificato che il clan Redeem non è ricorso a nessun exploit, riuscendo a portare a termine l'impresa in 394 minuti, effettuando in totale 11.864 kill e accumulando 598 morti. Il nuovo Raid Lair si è rilevato molto ostico, soprattutto considerando che il livello potere raccomandato per affrontare la missione era pari a 370.

Per provare ad essere i primi in assoluto a completare il nuovo Covo dell'Incursione, evidentemente, era necessario giocare con un livello potere più basso del previsto, complicando ulteriormente la difficoltà degli scontri. Alla fine il team Redeem è riuscito a segnare un nuovo traguardo: in cima alla notizia potete gustarvi il video integrale dell'impresa.