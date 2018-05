Destiny 2 La Mente Bellica potrebbe già contenere riferimenti alle armi dei futuri DLC

Dopo mesi di attesa, Bungie ha finalmente dato in pasto ai giocatori di Destiny 2 un'espansione nuova di zecca, La Mente Bellica. Per l'occasione è stata introdotta una nuova location situata sul pianeta Marte, il Bacino di Hellas, ricca di segreti da scoprire.

Tra i tanti, ne è stato scoperto uno piuttosto interessante che potrebbe aver anticipato qualche dettaglio sul futuro del gioco. Nella zona chiamata Picco dell'Aurora è possibile interagire con un terminale che fornisce alcune informazioni aggiuntive su Rasputin, la mente bellica sviluppata dalla Braytech. Vengono nominate diverse armi prodotte dalla compagnia, tra cui il Simulatore Dormiente e la Valchiria, che i giocatori conoscono davvero bene, e due che risultano attualmente assenti nel database, Hades Flame (Fiamma di Ade) e Aurora Knives (Pugnali dell'Aurora).

Di cosa potrebbe trattarsi? Davvero difficile dirlo al momento, ma secondo molti giocatori sono i nomi di due armi che verranno introdotte nel gioco prossimamente, probabilmente con la pubblicazione della prossima grande espansione prevista per settembre. Voi cosa ne pensate al riguardo?

Destiny 2 può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. La Mente Bellica, la seconda espansione, è disponibile dall'8 maggio, giorno in cui è anche iniziata ufficialmente la Stagione 3. Grazie ad un puzzle scovato nell'espansione, dei giocatori hanno scoperto l'identità della famosa Ignota Exo e scovato una replica della Valchiria tra le montagne dello stato di New York!