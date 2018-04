Destiny 2 La Mente Bellica: prime immagini per Assalto e Set in esclusiva su PS4

Dopo il primo livestream dedicato al DLC La Mente Bellica in arrivo su Destiny 2 a maggio, Bungie ha pubblicato le prime immagini tratte dall'Assalto in esclusiva temporanea per gli utenti PlayStation 4. Lo Strike permetterà inoltre di guadagnare un set armatura esclusivo.

L'Assalto in questione si intitola The Insight Terminus e ci vedrà esplorare una tomba Vex su Nessus, con l'obiettivo di eliminare le unità Cabal che si sono impossessate del luogo. Per completare la missione dovremo vedercela con quello che viene definito il comandante Psionico più potente che si sia mai incontrato.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, per ognuna delle tre classi si potrà guadagnare un set armatura associato allo Strike, così da personalizzare ulteriormente i propri Guardiani. L'Assalto e i relativi set armatura saranno disponibili in esclusiva temporanea per gli utenti PlayStation 4, per poi arrivare in un secondo momento anche su Xbox One e PC.

Ricordiamo che La Mente Bellica sarà disponibile a partire dal prossimo 8 maggio su tutte le piattaforme. Tra le novità incluse nell'espansione segnaliamo la nuova attività endgame Protocollo d'intensificazione e il nuovo Rank System per il Crogiolo. Sulle nostre pagine trovate anche la replica integrale del livestream di Bungie commentato dai nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni.