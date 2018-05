Destiny 2 La Mente Bellica: un primo sguardo alle due nuove mappe del Crogiolo

Nell'ultimo aggiornamento del suo sito ufficiale, Bungie ha mostrato un'anteprima delle due nuove mappe del Crogiolo che verranno introdotte con la pubblicazione de La Mente Bellica e l'inizio della Stagione 3.

Si chiamano Meltdown e Solitude, e potete ammirarle in calce a questa notizia. La prima è ambientata in una stabilimento della Clovis Bray, è caratterizzata dalla tipica architettura marziana, con strutture futuristiche circondate dalla sabbia rossa. Nel PvE, questo sarà il luogo dove i giocatori incontreranno il nuovo vendor, Ana Bray. L'innevata Solitude è invece una vera e propria novità per quanto riguarda Marte, ed è situata in una delle calotte polari del pianeta.

Le due mappe saranno disponibili per tutti i giocatori di Destiny 2, anche per coloro che non procederanno all'acquisto de La Mente Bellica. Si tratta di un cambiamento sostanziale per il franchise, visto che in passato le nuove location erano accessibili solo dagli acquirenti delle espansioni. L'unica eccezione sarà rappresentata dalle nuove Partite Private: in questa modalità, Meltdown e Solitude potranno essere selezionate solo dai possessori del DLC.

Cosa ve ne pare? Vi ricordiamo che La Mente Bellica - la seconda espansione di Destiny 2 - verrà pubblicata il prossimo 8 maggio. Nel Crogiolo farà il suo debutto anche un inedito sistema di classificazione.