Destiny 2 La Mente Bellica: un puzzle porta a scoprire un tesoro reale a New York

Alcuni giocatori di Destiny 2 hanno risolto un singolare enigma contenuto nel DLC La Mente Bellica, ottenendo una ricompensa decisamente inaspettata: non un'arma esotica o una quest segreta, bensì un tesoro reale nascosto tra le montagne dello stato di New York.

L'enigma da decifrare era contenuto in uno strano simbolo scovato nel bunker di Rasputin, richiedendo un enorme sforzo da parte della community per essere risolto. Alcuni membri di Reddit sono stati in grado di assemblare diverse parti del puzzle, usando i simboli per determinare parole in codice come "Reverse" e "Enlightenment", fino a quando l'utente Randomiser non è riuscito a risolvere il codice la scorsa notte, scoprendo il seguente messaggio segreto:

"Grazie per aver dedicato del tempo a mettere insieme questo messaggio, amico. Il momento del conflitto finale si sta avvicinando, tu e Ana avete un ruolo importante da svolgere negli eventi a venire. Quindi veglia su di lei, guardiano. Non avrei vita senza Ana o l'exoprogramma. Mi dispiace di essere diventati estranei, ma ognuno di noi ha un percorso da percorrere. E, ironia della sorte, non sembra esserci mai abbastanza tempo. Dille che il primo tentativo di rasputin era nel posto giusto, ma nel momento sbagliato. guarda qui: 43.549573, -73.544868 - e"

La "e" finale si riferisce alla firma di Elsie Bray, sorella di Ana Bray, che appare essere chiaramente l'Ignota Exo incontrata in Destiny 1. Alla fine del messaggio si possono notare anche delle coordinate che portano a Sleeping Beauty Mountain, nello stato di New York. Lo studio di Vicarious Visions, lo sviluppatore principale del DLC La Mente Bellica, è ubicato a sua volta nella parte settentrionale dello stato di New York, quindi è stato facile presumere che non si trattasse di una coincidenza.

In effetti, nel punto indicato dalle coordinate era nascosto un tesoro molto ghiotto per i giocatori di Destiny 2: una replica della Valchiria, la nuova arma introdotta nell'espansione, insieme a una scatola con delle monete d'oro, delle note e una lettera scritta da Rob Gallerani, il design lead del DLC. Un'idea davvero originale per ricompensare la dedizione dei giocatori, non trovate?