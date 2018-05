Destiny 2 La Mente Bellica: server in manutenzione in attesa dell'uscita dell'espansione

Da alcune ore i server di Destiny 2 sono offline per le consuete operazioni di manutenzione in vista del debutto ufficiale de La Mente Bellica, l'attesa seconda espansione.

Le fine è prevista per le 20:00, ora a partire dalla quale i guardiani potranno tornare a giocare al titolo di Bungie e provare i nuovi contenuti, ovvero:

Nuova incursione: Pinnacolo siderale

Nuove armi, armature ed equipaggiamento a tema

Nuova attività rituale: Protocollo d'intensificazione

Nuova arma-manufatto, il giavellotto Valchiria

Nuovi assalti (tra cui Insight Terminus, esclusivo per PlayStation 4)

Nuove avventure e missioni della storia

Una nuova destinazione tra le calotte polari di Marte

Accesso alle arene multigiocatore nelle partite private

Nel frattempo, vi consigliamo di accendere la vostra console, o il PC, poiché la corposa Patch 1.2 e i file dell'espansione risultano già disponibili al download. In questo modo, arriverete pronti all'atteso lancio de La Mente Bellica e non dovrete attendere altro tempo. Allo stesso orario Bungie pubblicherà il changelog della patch 1.2. Restate sintonizzati su queste pagine, vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.

Vi ricordiamo, infine, che la redazione di Everyeye.it giocherà in diretta sui canali Twitch e YouTube alla nuova espansione a partire dalle ore 20:00. Vi aspettiamo, non potete assolutamente mancare!