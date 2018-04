Destiny 2 La Mente Bellica: svelate le novità del Crogiolo, Rank System e Partite Private

Durante il reveal della seconda espansione di Destiny 2, La Mente Bellica, sono state svelate alcune delle novità che verranno introdotte nel Crogiolo.

Con l'inizio della Stagione 3 verrà inserito un doppio sistema di ranking, accessibile a tutti i giocatori. Giocando alle partite rapide si potranno ottenere punti per aumentare il Valor Rank, mentre per le classificate ci sarà il Glory Rank. Vincendo si sale di livello, mentre in caso di sconfitta si scende, similmente a quanto accade in titoli come Overwatch. Saranno anche presenti le meccaniche Win Streak e Lost Streak: vincendo tanto si ottiene un moltiplicatore che fa guadagnare punti molto più velocemente. In caso di numerose sconfitte consecutive accade il contrario.

Partecipando alla Stagione 3 i giocatori otterranno due emblemi di benvenuto. Sarà presente anche un sistema simile al Prestigio. Quando si raggiunge il livello massimo di Glory Rank o Valor Rank, è possibile resettarlo e ricominciare daccapo, per ottenere ulteriori ricompense.

Non mancheranno all'appello tante nuove armi, come il Fucile a Impulsi Redrix's Claymore, che potete ammirare nell'immagine in calce. Sarà una delle armi più difficili da ottenere della Stagione 3. È caratterizzato da perk come Fuorilegge (le uccisioni precise diminuiscono il tempo di ricarica) e Desperado (ricaricare mentre Fuorilegge è attivo garantisce un aumento della cadenza di fuoco).

Faranno il loro ritorno anche le Partite Private, grandi escluse al lancio e richieste a gran voce dalla comunità. I giocatori potranno competere contro i compagni, personalizzare la modalità di gioco, la mappa, il tempo limite, il punteggio massimo e il tempo di respawn.

Vi ricordiamo che L'Espansione II: La Mente Bellica verrà pubblicata il prossimo 8 maggio. Durante il reveal è anche stato mostrato il filmato introduttivo della storia.