Destiny 2 La Mente Bellica: svelati i nemici del nuovo Covo dell'Incursione

Pinnacolo Siderale, il nuovo Covo dell'Incursione di Destiny 2, sarà disponibile a partire dall'11 maggio per tutti i possessori del DLC La Mente Bellica. Un datamine ha permesso di svelare in anticipo gli antagonisti del nuovo Raid Lair.

Considerando che la nuova espansione si concentra sui nemici dell'Alveare, almeno per quanto riguarda la Campagna e la nuova attività PvE Protocollo d'Intensificazione, sembrava naturale aspettarsi lo stesso anche per il nuovo Covo dell'Incursione Pinnacolo Siderale (come già successo con i Vex nella precedente espansione La Maledizione di Osiride). Stando alle informazioni trapelate da un recente datamine, però, i nemici del prossimo Raid Lair apparterranno a un'altra razza.

Con chi dovremo combattere sulla nuova sezione del Leviatano, dunque? A quanto pare con i Cabal, per la precisione contro gli ultimi esponenti della Legione Rossa, andando a concludere l'arco narrativo iniziato nella Campagna principale di Destiny 2. Questo è quanto emerge da un recente datamine operato sul gioco: spulciando tra i file audio dedicati al nuovo Covo dell'Incursione, infatti, si possono rintracciare 56 linee di dialogo pronunciate dall'Imperatore Calus, venendo a sapere che le ultime unità della Legione Rossa rimaste su Nessus si stanno preparando per invadere il Leviatano.

Al momento, tuttavia, non è emerso nessun indizio sull'identità del boss finale, ma per scoprirla basterà attendere l'avvio del nuovo Covo dell'Incursione. Ricordiamo che Pinnacolo Siderale sarà disponibile a partire da domani per tutti i possessori del DLC La Mente Bellica.