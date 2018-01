Destiny 2: un leak rivela dettagli sul secondo DLC, ma si tratta probabilmente di un fake

Nelle scorse ore, è comparso su reddit un presunto leak del secondo DLC di, attualmente conosciuto con il nome (non confermato) di

Secondo quanto riferito dal redditor autore del post, sullo store Xbox sarebbe comparsa per pochi istanti la pagina dedicata al DLC Gods of Mars, poi celermente rimossa da Microsoft. L'utente, tuttavia, dichiara di essere riuscito a salvare degli screenshot della pagina, dalla quale possiamo apprendere alcuni (presunti) dettagli sulla narrativa della seconda espansione del gioco.

Stando a quanto è possibile leggere dalle immagini che trovate in calce, Gods of Mars consentirà ai giocatori di affrontare Rasputin, un'I.A. costruita nell'età dell'oro per proteggere gli umani dagli attacchi esterni.

Ci sono però diversi sospetti legati alla veridicità di quanto riportato. Le immagini stesse presentano infatti alcune anomalie grafiche: una barra di scorrimento è presente in un'immagine accanto alla descrizione del contenuto, e in un'altra è assente; e la scritta "Disponibile su Xbox One" risulta essere allineata in modo non corretto. Inoltre, l'utente presenta pochi messaggi ed interventi su reddit, il che non aiuta a dare manforte alla sue credibilità.

Per questi motivi, vi invitiamo ad attendere che siano Bungie ed Activision a rivelare ufficialmente le informazioni del secondo DLC di Destiny 2. Vi ricordiamo che il titolo si è aggiornato ieri con l'update 1.1.2.