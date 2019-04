Destiny 2: un leak svela nuovi dettagli su Penumbra, prossima espansione

A quasi un mese dalla pubblicazione di Rischio Cosmico, il secondo contenuto aggiuntivo dell'Annual Pass di Destiny 2: I Rinnegati, ecco che spuntano online i primi dettagli di Penumbra.

Ovviamente la notizia contiene dei possibili spoiler sui futuri contenuti di gioco, quindi vi sconsigliamo di proseguire con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Le informazioni in questione non arrivano da un utente a caso, ma dalla medesima fonte che ha già in passato pubblicato leak sul gioco che si sono poi verificati affidabili. Stando al post, presente su Reddit, nel prossimo DLC i Guardiani faranno il proprio ritorno sul Leviatano, l'enorme nave dell'imperatore Calus. Nel corso dell'avventura i giocatori dovranno scoprire le origini del potere del misterioso personaggio e, con tutta probabilità, avremo a che fare per la prima volta con l'Oscurità. Secondo l'utente infatti, questo DLC ci introdurrà questa forza di cui si è parlato tanto e ci preparerà agli eventi di Destiny 3.

Tra le armi esotiche troviamo Rose, la spada Mangiatenebre e il Falco Lunare, uno dei cannoni portatili più amati del primo capitolo. Parlando invece di nuove attività, si fa riferimento ad Ammazzadraghi, una nuova tipologia di missione che potrebbe includere la risoluzione di piccoli puzzle e orde di nemici da eliminare.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul futuro del gioco, vi ricordiamo che la prossima settimana sarà pubblicato un nuovo aggiornamento che sistemerà il drop rate del Mille Voci, l'arma esotica dell'Incursione Ultimo Desiderio.