Destiny 2: un leak svela il ritorno delle Prove di Osiride e il nome della nuova stagione

Nelle ultime ore i dataminer di Destiny 2: Ombre dal Profondo potrebbero aver fatto delle scoperte molto interessanti circa i contenuti in arrivo prossimamente nello sparatutto Bungie.

Nei prossimi giorni, infatti, i Guardiani dovranno affrontare una nuova impresa intitolata Empyrean Foundation, durante la quale bisognerà ritornare su Mercurio e rimettere in sesto la Lighthouse, ovvero il Faro. In questo particolare luogo siamo già stati nel primo capitolo grazie alle Prove di Osiride, dal momento che era proprio qui che si poteva ricevere il premio finale dopo aver ottenuto le sette vittorie consecutive nella modalità competitiva PvP. Ciò significa che la celebre modalità sta per fare il proprio ritorno e, con tutta probabilità, sarà il pezzo forte della prossima stagione.

Al completamento dell'impresa possiamo infatti leggere un messaggio che ne indica il ritorno nella Season of the Worthy (che in italiano potrebbe prendere il nome di Stagione dei Meritevoli), svelando così quello che sarà il titolo della prossima stagione dell'Anno 3 di Destiny 2.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'arrivo delle Prove di Osiride, vi ricordiamo che Destiny 2 è in manutenzione d'emergenza a causa di alcuni problemi emersi con la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento.