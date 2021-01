Destiny 2, Lord Saladin è sulla Torre: disponibile lo Stendardo di Ferro

Lord Saladin, l'ultimo dei Signori del Ferro, e tornato sulla Torre dell'Ultima Città, e ciò può voler dire solo una cosa: è cominciata una nuova edizione dello Stendardo di Ferro in Destiny 2!

L'evento dedicato a tutti gli amanti della dimensione competitiva dell'universo di Bungie è ora accessibile a tutti i giocatori, e lo sarà fino al reset settimanale del prossimo martedì. Lord Saladin ha portato con sé una nuova impresa, nuove taglie settimanali e tanti nuovi equipaggiamenti che verranno elargiti incrementando il livello della fazione oppure in maniera casuale al termine delle partite giocate nella playlist dello Stendardo di Ferro.

La prima delle sei fasi dell'impresa Uccidere Draghi chiede ai giocatori di sconfiggere 30 Guardiani, conquistare 10 zone e ottenere 5 colpi di grazia con abilità da vuoto. Le quattro taglie mettono in palio, tra le altre cose, armamento leggendario di punta dello Stendardo, e sono:

Disfatta: sconfiggi avversari durante lo Stendardo di Ferro;

Intorno al fuoco: conquista zone nella playlist dello Stendardo di Ferro;

Stendardi vittoriosi: completa partite nello Stendardo di Ferro;

Giuramento del branco: sconfiggi avversari con l'aiuto di almeno un compagno di squadra.

Per ulteriori dettagli, trovate Lord Saladin all torre. L'aggiornamento settimanale di oggi martedì 5 gennaio ha anche portato con sé anche il Cala la Notte: Calvario "La Disonorata", ambientato nel cosmodromo. Avete già visto come se la cava Destiny 2 su PS5 e Xbox Series X?