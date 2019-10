Destiny 2: il lottatore di wrestling Big Show protagonista di uno streaming con Bungie

Bungie ha annunciato che il 19:00 ottobre trasmetterà uno streaming dedicato a Destiny 2 con protagonista tra gli altri anche il wrestler Big Show (Paul The Big Show Wight) da sempre grande fan della serie e sostenitore dello studio di Seattle.

"Il wrestler Paul “The Big Show” Wight si fermerà nel nostro studio questo weekend. Si unirà a noi per giocare in streaming a Destiny 2. Questo significa che alcuni di voi avranno la possibilità di vincere un emblema. L’attività sarà un Bungie Bounty, ma mescoleremo diverse attività. Giocheremo alcuni Assalti, alcune Offensive Vex e finiremo con qualche Crogiolo in modo che Big Show possa gettare un po’ di stregoni nella polvere. Saranno applicate le solite regole per il Bungie Bounty. Per il Crogiolo, dovrai entrare nel gioco e far parte del team vincente. Per qualsiasi PvE, dovrai unirti a noi per combattere bene la battaglia e guadagnare il nuovo emblema Bungie Bounty. L’ultima volta che abbiamo giocato un Bungie Bounty abbiamo giocato su Xbox. Questa volta useremo una PS4."

La trasmissione andrà in onda il 19 ottobre dalle 23:00 (ora italiana) e proseguirà fino alle 01:00 del mattino di domenica. Come di consueto lo show sarà trasmesso sul canale Twitch di Bungie.