Destiny 2 Verso la Luce e La Forma Ultima: dalle Classi alle armi, le novità di gameplay

L'enorme update gratis Verso la Luce di Destiny 2 è disponibile da oggi, martedì 9 aprile, su PC e console: per l'occasione, i ragazzi di Bungie hanno confezionato un esplosivo trailer di lancio accompagnato da un approfondimento sulle tante novità di gameplay.

Nel corso di questa fase ingame che precede l'arrivo dell'espansione La Forma Ultima e, con essa, la fine della Saga di Luce e Oscurità di Destiny 2, i Guardiani dovranno fare appello a tutto il loro coraggio per prepararsi alla minaccia rappresentata dalle forze del Tessitore che puntano dritte verso l'Ultima Città.

Verso la Luce offre due mesi di contenuti gratuiti, tra cui la nuova attività di difesa a ondate 'Assalto Furioso', la possibilità di riacquisire le armi più amate del passato in edizioni standard e limitate, l'accesso alla nuova area social della Sala dei Campioni, le versioni rivisitate delle missioni esotiche I Sussurri e l'Ora Zero, la sfda PvE 'Pantheon' e ricompense inedite da acquisire partecipando alle battaglie in singolo e in multiplayer.

Il piatto forte dell'approfondimento di Bungie è però rappresentato dai contenuti accessibili ne La Forma Ultima: la prossima espansione di Destiny 2 porterà i Guardiani nel Pallido Cuore del Viaggiatore per consentirgli di sfruttare i nuovi poteri per affrontare il nemico più temibile dell'umanità, il Testimone. La video anteprima della sussidiaria dei PlayStation Studios ha fatto da sfondo al reveal delle nuove Sottoclassi Prismatiche, ciascuna delle quali sarà in grado di combinare i poteri di Luce e Oscurità. Sempre nello speciale è stato possibile scoprire i primi oggetti di classe Esotici della storia di Destiny 2 (i mantelli dei Cacciatori, i marchi dei Titani e i patti degli Stregoni) e dare un'occhiata ai Terrori, la nuova fazione nemica al servizio del Testimone.

Arcigni: dei nemici volanti estremamente mobili, in grado di rallentare i guardiani e di sopprimerne le abilità qualora dovessero avvicinarsi troppo.

dei nemici volanti estremamente mobili, in grado di rallentare i guardiani e di sopprimerne le abilità qualora dovessero avvicinarsi troppo. Simulacri: degli acrobatici picchiatori corpo a corpo che, se non eliminati colpendo il loro punto debole, rilasciano un geist in grado di inseguire e colpire i guardiani.

degli acrobatici picchiatori corpo a corpo che, se non eliminati colpendo il loro punto debole, rilasciano un geist in grado di inseguire e colpire i guardiani. Attendenti e Tessitrame: brandendo rispettivamente stasi e telascura, queste unità possono modificare immediatamente l'andamento di ogni scontro, costringendo i guardiani a prestare attenzione al loro posizionamento sul campo di battaglia.

Il lancio di Destiny 2 La Forma Ultima è previsto per il 4 giugno su PC e console.

Su SUPER MARIO BROS. WONDER-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.